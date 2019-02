“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Daria Croce e Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire.

A Daria e Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi.

Un anno fa, giovedì 8 febbraio, usciva il primo articolo dell’Angolo dei Curiosi.

Sono stati 365 giorni, anzi 364 per essere precisi, davvero entusiasmanti: ho sempre avuto una grande curiosità nel guardarmi intorno e nel voler scoprire sempre qualcosa di nuovo e questo spazio virtuale ha reso tutto molto più coinvolgente ed entusiasmante.

Ho deciso di proporvi, per questo primo compleanno, delle nuove parole intraducibili, da fare vostre per questo 2019 da trascorrere insieme.

Foto 2 di 2



Jugaad, lingua Hindi: l’abilità di trovare soluzioni geniali, partendo dagli strumenti che si hanno a disposizione, lasciando spazio all’improvvisazione. Insomma, la capacità di gestire al meglio ogni situazione inaspettata che ci si presenta davanti.

Voorpret, Olandese: questa parola rappresenta quel sentimento di felicità e di impazienza che anticipa un momento che abbiamo programmato e che stiamo aspettando.

Pochemuka, Russo: l’attitudine dei bambini a chiedere sempre “Perchè?”: un’abitudine che, nella giusta misura, non dovrebbe abbandonarci una volta diventati adulti.

Tarab, Arabo: quello stato di estasi che ci regala ascoltare una musica che ci incanta.

Orenda, lingua Urone: la volontà insita nell’animo umano di voler cambiare il mondo, arrivando a confrontarsi con un destino avverso.

Kilig, lingua Tagalog: quelle “farfalle nello stomaco” che proviamo quando viviamo un momento romantico.

Meraki, Greco: quando qualcosa viene realizzato con grande creatività, coinvolgendo tutta la nostra ispirazione.

Bilita Mpash, Bantu: i sogni meravigliosi, ovvero quando facciamo un sogno talmente bello che ci fa svegliare felici.

Ondinnok, lingua Irochese: i più intimi segreti dell’anima, seguire i propri istinti nel realizzare atti gentili.

Bardo, lingua tibetana: quel misto di paura e desiderio quando si sta per affrontare un cambiamento radicale.

Che questo anno sia ricco di momenti indescrivibili e intraducibili, che vi lascino meravigliati e che riempiano il vostro cuore.

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire, ogni giovedì a cura di Daria Croce e Giulia Grenno: clicca qui per leggere tutti gli articoli