“Un mondo di racconti”, aperto il concorso per le scuole primarie e secondarie di primo grado liguri

Liguria. Prosegue il concorso letterario “Un mondo di racconti”, promosso dalla Casa Editrice Sergio Cingolani, rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della Liguria.

Articolato in una doppia proposta, infanzia e preadolescenza, con tre tematiche per categoria, il concorso si fonda sull’innovativa idea di portare in pubblicazione tutti i racconti pervenuti, in base alla logica educativa di lasciare libera la creatività dei più giovani, senza la barriera di un “giudizio” adulto. Già Paul Klee in campo artistico ha valorizzato il disegno libero dei bambini come vera fonte di ispirazione artistica, in quanto espressione di una autentica vena creativa originale, senza le sovrastrutture delle categorie tradizionali. E’ ancora possibile iscriversi, con data ultima spostata al 30 aprile. Gli elaborati devono pervenire entro il 6 giugno, come da bando, con patrocinio USR Liguria.

“Lasciate che i bambini scrivano le loro pagine piene di fantasia, inviate racconti e fiabe al seguente indirizzo:unmondodiracconti@yahoo.com. Perché come dice Saint Exupery “l’essenziale è invisibile agli occhi”” il messaggio dei promotori del concorso.