Umberto Bossi ricoverato in ospedale dopo un malore in casa

L’onorevole Umberto Bossi, 77 anni, ha avuto un malore nel pomeriggio di giovedì 14 febbraio nella sua casa di Gemonio.

Il senatùr e fondatore della Lega è stato soccorso nel pomeriggio da un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Cittiglio che ha prestato le prime cure. Bossi sarebbe caduto a seguito del malore sbattendo battendo la testa.

Dopo averlo immobilizzato, sedato e intubato i sanitari l’hanno portato nel vicino campo sportivo dove era atterrato un elisoccorso che l’ha imbarcato per il trasporto verso l’ospedale di Varese.

IL COMUNICATO DELL’OSPEDALE

Questo pomeriggio, poco prima delle 18.00, Umberto Bossi è stato portato in elisoccorso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Sono in corso gli accertamenti necessari ad individuare le cause del malore che lo ha colpito al domicilio.

Seguiranno aggiornamenti domattina, intorno alle ore 12.00.

Per il momento dall’ospedale non trapelano ulteriori elementi legati alle precise condizioni sanitarie, anche se sarebbe da escludersi un problema cardiaco: si tratterebbe di un evento neurologico; Bossi è ricoverato in rianimazione generale e le sue condizioni sono gravi.

L’elicottero del 118, partito da Como è comunque arrivato al pronto soccorso in codice rosso.

Umberto Bossi è senatore della Lega. È stato eletto a palazzo Madama alle elezioni del 4 marzo del 2018.

Fondatore e presidente a vita della Lega, fu colpito nel 2004 da un ictus cerebrale che lo costrinse a una lunga convalescenza per la riabilitazione.

