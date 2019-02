Ubriaco colpisce le auto in sosta con un mattone: 29enne arrestato dai carabinieri

Albenga. E’ stato sorpreso a danneggiare le auto in sosta nel parcheggio di un supermercato di Albenga l’uomo arrestato ieri sera dai militari della sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri della città delle Torri. Si tratta di un marocchino di 29 anni con alcuni precedenti penali alle spalle.

In evidente stato di ebbrezza e inspiegabilmente infuriato, lo straniero è stato bloccato dai militari, che dopo averlo mobilizzato lo hanno condotto in caserma per gli accertamenti di rito. Al termine, il 29enne è stato dichiarato in stato di arresto. In tarda serata è stato infine accompagnato nel carcere di Imperia a disposizione dell’autorità giudiziaria. In totale sono due le autovetture danneggiate i cui proprietari, invitati in caserma, hanno sporto denuncia di danneggiamento.

Nel frattempo, i carabinieri stanno raccogliendo elementi utili a contestare al nord africano anche altri casi di danneggiamento di veicoli avvenuti di notte ad Albenga. L’intenzione degli inquirenti e della Procura è infatti quella di contestare al soggetto tali episodi di vandalismo, che hanno creato tra gli albenganesi non poco disagio ed inquietudine.