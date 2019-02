Tutto pronto per la Gran Fondo di Ceriale: attesi oltre cinquecento iscritti

Ceriale. È tutto pronto per la prima edizione della Gran Fondo Città di Ceriale, che prenderà il via dal lungomare della cittadina del ponente savonese alle ore 10,30 di domenica 3 marzo.

Sarà una due giorni dedicata allo sport in quanto sabato 2 marzo ci sarà l’anteprima dell’atteso evento sportivo con una competizione di mountain bike riservata ai giovanissimi, che vede già una ottantina di iscritti per una gara di short track.

Soddisfazione da parte di Giorgio Vigliercio, consigliere delegato allo sport: “Abbiamo colto al volo l’opportunità offerta dal G.S. Loabikers per tenere questa manifestazione a Ceriale. In pochissime settimane l’amministrazione comunale si è attivata per l’organizzazione dell’evento, coordinando le attività preparatorie necessarie, anche con il supporto del personale dell’Ufficio tecnico e della polizia locale”.

“Il poco tempo a disposizione – prosegue – non ci ha consentito, come avremmo voluto, di programmare ulteriori manifestazioni collaterali che intendiamo fare a partire dall’edizione del prossimo anno. Infatti, la Gran Fondo farà parte a pieno titolo della nostra programmazione di eventi sportivi”.

Ceriale si appresta quindi ad accogliere i partecipanti alla Gran Fondo. Ad oggi le iscrizioni online hanno già superato le 450 unità, ma si conta di superare abbondantemente le 500 adesioni che, trattandosi della prima edizione, rappresentano un importante successo.

“Siamo orgogliosi come amministrazione comunale di poter dimostrare che le promesse fatte, sulla destagionalizzazione delle manifestazioni, stiano diventando realtà – sottolinea il sindaco Luigi Romano -. Questo evento, realizzato anche con uno sforzo economico non indifferente, rappresenta solo l’inizio di una serie di manifestazioni turistiche/sportive che stiamo programmando e di cui a breve proporremo il calendario definitivo”.

Entro la giornata di domani, venerdì 1 marzo, scadrà il termine per la quota agevolata delle iscrizioni online. Inoltre, poco prima della partenza della Gran Fondo Città di Ceriale, sul lungo mare che caratterizza la cittadina ligure, verranno estratti a sorte, tra tutti i partenti, due pacchetti soggiorno, uno offerto dal Residence Oliveto, in formula residence, valido per due notti per due persone e l’altro offerto dal Residence Sabrina.