Tutto pronto per la 56^ edizione del Trofeo Laigueglia: ecco gli orari di chiusura delle strade

Laigueglia. Prenderà il via ufficialmente domani mattina alle 11 la 56^ edizione del Trofeo Laigueglia, classica di inizio stagione organizzata dal Comune di Laigueglia con la regia tecnica del Gruppo Sportivo Emilia.

Dopo le operazioni preliminari con il foglio firma e la presentazione degli atleti in piazza dei Pescatori e il via ufficioso da via Roma (alle 10.50), la carovana raggiungerà le località di Albenga, Alassio e Ceriale per poi affrontare la prima asperità della giornata: quella di Onzo, preludio ad una parte di gara particolarmente interessante. Dopo aver toccato Ortovero e Villanova d’Albenga i corridori si dirigeranno verso il primo Gran Premio della Montagna della giornata, quello di Cima Paravenna, salita storica del Trofeo (con passaggio previsto tra le 12.41 e le 12.52, che interesserà l’innesto della Sp 18, l’innesto della Sp 55 e la Sp 6).

Dopo un primo passaggio in zona traguardo, a circa metà gara, si entrerà nel vivo con il Capo Mele e il Testico (passaggio previsto tra le 13.59 e le 14.18, che interesserà nuovamente l’innesto della Sp 18, l’innesto della Sp 58 e la Sp 6) per poi entrare nel circuito conclusivo di 12,6 chilometri con le asperità di Capo Mele e Colla Micheri che sarà affrontato, ecco la novità, per quattro volte prima dell’arrivo. Alle 14.45 circa tra i comuni di Laigueglia ed Andora verrà effettuato un circuito di circa un’ora con la chiusura della circolazione a Laigueglia centro e Capo Mele. Questo comporterà la chiusura della via Aurelia per circa due ore: lo stop alla circolazione e al traffico nel tratto compreso tra Alassio e Andora sarà dalle 14 alle 16.30 circa.

La corsa d’apertura del calendario italiano, valida anche come prima prova della Ciclismo Cup 2019 e della Challenge Liguria (che si concluderà il 28 aprile con il Giro dell’Appennino), si svilupperà lungo un tracciato di 203 chilometri che, partendo dalla cittadina rivierasca, toccherà Alassio, Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva, Villanova d’Albenga, Ortovero, Garlenda, Stellanello. L’orario di arrivo dei primi atleti, che ovviamente dipende dalla velocità media di ciascun corridore, è previsto tra le 16 e le 16.30 circa.

La chiusura delle strade (tutta l’Aurelia e le vie che la intersecano) avverrà circa 30 minuti prima di ogni passaggio e la circolazione verrà riaperta subito dopo (periodi indicativi di chiusura: 10.30-11.10, 12.45-13.30, 14.20-15). Per raggiungere Andora e l’imperiese tra le 14 e le 16.30 è consigliabile utilizzare l’Autostrada.

Dalla partenza e fino alla conclusione della gara, saranno molte le strade del ponente savonese ad essere interessate da chiusure più o meno lunghe. Cosa che causerà ovvi disagi e rallentamenti alla circolazione veicolare. Sul sito ufficiale del Trofeo è disponibile la cronotabella dei passaggi e i relativi orari di chiusura delle strade al traffico.

Domenica potrete trovare la cronaca testuale della gara in diretta su www.ivgsport.it.