Loano. C’è anche un sessantaquattrenne residente a Loano tra le persone coinvolte in un’indagine della polizia di frontiera di Rimini che ha scoperto un traffico illegale di cani dalla Slovacchia.

I poliziotti hanno eseguito sette misure cautelari, di cui tre mandati di arresto europeo, ed hanno sequstrato oltre cento cuccioli. L’accusa è di traffico illegale di animali, truffa, falsificazione di documenti relativi alle vaccinazioni e maltrattamento di animali.

Foto 2 di 2



L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini, ha interessato il territorio nazionale e la Repubblica Slovacca in collaborazione col servizio di cooperazione internazionale di Polizia, Sirene e le Squadre Mobili di Rimini, Milano, Alessandria, Bergamo, Napoli e Savona.

Uno dei provvedimenti di custodia cautelare in carcere è stato eseguito proprio dai poliziotti della Squadra Mobile di Savona a carico del sessantaquattrenne residente a Loano.

Nel corso dell’operazione è stato sequestrato un cucciolo in tenerissima età, indebolito dal viaggio e dal fatto di essere stato separato dalla madre troppo presto. Per alcune ore è stato coccolato dai poliziotti della Questura, ma poi ha trovato subito un’adozione e una casa in cui abitare.