Loano. “Vorremmo congratularci sul successo dell’operazione Luxury Dog, portato a termine in questi giorni dalle Forze dell’Ordine e coordinate in modo eccellente dalla Procura di Rimini. Ancora una volta, il traffico illegale di cani (e in questo caso di cuccioli) ha nuovamente toccato la Provincia di Savona, in particolare modo la città di Loano. L’ottimo lavoro da parte della Squadra Mobile di Savona, ha portato all’arresto di uno dei promotori del traffico illecito degli animali”.

Così Christian Falcone (Responsabile Regionale Guardie Ecozoofile di Fareambiente Liguria) e Bartolomeo Pellegrino (Presidente Provinciale Laboratorio Verde Fareambiente Savona) commentano l’arresto di un 64enne residente a Loano, Valter Carli, coinvolto in un’indagine della polizia di frontiera di Rimini che ha scoperto un traffico illegale di cani dalla Slovacchia. Sette in totale le misure cautelari, con tre mandati di arresto europeo; oltre 100 i cuccioli sequestrati. A casa di Carli i poliziotti della Squadra Mobile di Savona hanno trovato un cucciolo in tenerissima età (una femmina di bulldog francese), indebolito dal viaggio e dal fatto di essere stato separato dalla madre troppo presto.

“Inoltre – proseguono Falcone e Pellegrino – vogliamo elogiare il supporto operativo da parte dei nostri colleghi Guardie Ecozoofile di Fareambiente Rimini per la splendida collaborazione e sinergia con le Forze dell’Ordine, la Procura e Questura. Ora attendiamo che i cuccioli in questione possano essere affidati ad una famiglia, donando loro amore e affetto”.