Tovo, niente contatori sulle prese dell’acqua nel Maremola: sanzionato consorzio irriguo

Tovo San Giacomo. Tremila euro di sanzione amministrativa per non aver installato i contatori sulle prese della propria rete. E’ quella comminata dall’autorità competente al legale di un consorzio irriguo di Tovo San Giacomo.

Nel novembre 2017 i carabinieri forestali di Savona hanno effettuato controlli di polizia idraulica in relazione alla scarisità d’acqua registrata a livello nazionale durante la stagione estiva ed autunnale di quell’anno. Durante i controlli, era stato accertato che un consorzio irriduo non aveva effettuato l’installazione dei contatori d’acqua presso le proprie prese posizionate lungo il torrente Maremola, rio iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona.

Secondo il disciplinare che regolamenta l’utilizzo delle risorse idriche autorizzate all’emungimento attraverso le 43 opere di presa, il concessionario aveva l’obbligo di istallare un contatore d’acqua presso ogni presa e di comunicare annualmente all’autorità concedente una scheda informativa riportante la numerazione progressiva raggiunta dagli stessi.

Tale incombenza risulta rafforzata dalle norme nazionali. Come l’articolo 95 (comma 3) del decreto legislativo numero 152 del 2006, che esorta le Regioni all’adozione di contatori d’acqua al fine di veicolare le informazioni ottenute dalle letture sino a livello centrale per un’opportuna razionalizzazione della risorsa idrica a livello nazionale (come risulta dal decreto ministeriale del 31 luglio 2015 sui “Criteri e modalità di misura delle derivazioni anche ai fini del recepimento delle linee guida quantificazione volumi idrici uso irriguo”, approvato dalla Regione Liguria dalla delibera di giunta regionale numero 1313 del 30 dicembre 2016).

Non ottemperare a tali obblighi impedisce la conoscenza reale della disponibilità di acqua presente nel fondovalle del bacino idrico, con problemi a livello di gestione e razionalizzazione per i fabbisogni della popolazione e della pianificazione e controllo di carattere ambientale, faunistico ed ittico che su tale conoscenza si fondano.