Torna a Finale Ligure “Anello Verde”, scattano le adesioni al “Plastic Free Tribe”

Finale Ligure. Il Festival Internazionale dell’Ambiente e della Sostenibilità Anello Verde è al via, con le adesioni al progetto “Plastic Free Tribe”: cittadinanza, enti, associazioni, scolaresche unite per liberare spiagge, fiumi e sentieri della plastica e dai rifiuti. Per la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento ci si atterrà a ciascun regolamento comunale in cui si svolge la raccolta.

L’iniziativa è proposta per la mattinata di domenica 24 marzo.

Il progetto è rivolto a lle associazioni ambientaliste, altre associazioni, a singoli privati, aziende, famiglie, scuole, volontari comuna li, stabilimenti balneari, in modo da trascorrere una mattinata in compagnia uniti da un obiettivo comune per il bene dell’ambiente. L’iniziativa sarà completata e corredata dal contest fotografico “Plastic Free Tribe Contest”.

“Abbiamo pensato di coinvolgere più Comuni e territori possibili mediante la cittadinanza, le associazione, i giovani, gli operatori. E’ semplice il concetto di tribù usato nel senso un’unica enorme comunità operativa che si occupa del benessere della Terra e degli esseri viventi. In effetti siamo tutti uguali nella situazione di esposizione all’inquinamento e di degrado dell’ambiente in cui viviamo. Per noi, per i nostri figli, nipoti e generazioni future è il momento di dimostrare tutti insieme che vogliamo salvare il Pianeta. E’ il momento di agire insieme” affrma la direttrice del progetto Tiziana Voiarino.

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. L’attuazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura. L’iniziativa di raccolta della plastica collegata ad Anello Verde si pone in questa ottica.

Anello Verde si svolgerà dal 21 al 24 marzo a Finale Ligure con il sostegno del Comune di Finale Ligure e degli sponsor: Ecotecnologie, produttore di stoviglie compostabili biodegradabili e Naturdet suo distributore di area, che propone anche un’ampia gamma di detersivi biodegradabili; Ecomission, produttore di ciclomotori e mezzi elettrici, affiancato da Riambientiamoci, format dedicato al tema ambientale. Ha anche un contributo dell’ Unione Albergatori di Savona.

Il Festival dell’Ambiente ha il progetto e la direzione di Tiziana Voarino ed è a cura dell’associazione culturale “Risorse Progetti & Valorizzazione”.

Il programma del Festival è stato pensato per rendere protagoniste di un confronto produttivo le molte realtà che operano nei settori: Natura e Ambiente / Territorio e Valorizzazione / Innovazione e Tecnologia / Costruzioni e Smart city/ Outdoor e Sport / Alimentazione / Salute e Benessere / Sostenibilità e Ottimizzazione.

Con la collaborazione del Campus di Savona, tra i prestigiosi Patrocini figurano: Regione Liguria, Provincia di Savona, Università di Genova, Ufficio Scolastico Regionale, lstituto Italiano di Tecnologia, Istituto Tethys, Fondazione CIMA, ENPA, WWF, FAI, FIDAL, GAS, Unione Industriali Savona, Delegazione speleologa Ligure, Parco del Beigua, Area marina Protetta di Bergeggi, AISF, Confassociazioni, moltissimi Comuni ed altre realtà anche in rete.