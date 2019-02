Tiro con l’arco: i campioni regionali indoor 2019

Genova. Ieri, domenica 3 febbraio, si è svolto il campionato regionale indoor di tiro con l’arco, nella prestigiosa cornice del Cus Genova, organizzato dall’Associazione Genovese Arcieri. Vi hanno preso parte componenti di tutte le società liguri.

Competizione molto partecipata, dove si sono visti ben più di 140 arcieri che sin dalle prime ore del mattino si sono affrontati per ottenere il titolo di campione regionale e per alcuni ultima gara valida per la qualificazione ai campionati italiani indoor che si terranno a Rimini sabato 23 e domenica 24 febbraio.

A salire sul gradino più alto del podio, dalle classi giovanili ai master di tutte le divisioni, dall’olimpico, arco nudo e arco compound, sono stati i seguenti atleti.

Arco Olimpico

Ragazzi M/F: Paolo Lazzarini (Arcieri Imperiesi) / Emma Appari (Arcieri Tigullio)

Allievi M/F: Javier Emil Canazza (AGA) / Valentina Gianfrancesco (Arcieri 3 Borghi)

Juniores M/F: Luca Bigagli (AGA)/ Sara Noceti (Arcieri Tigullio)

Senior M/F: Gianmaria Losi (Arcieri 5 Stelle)/ Natalia Lia (AGA)

Master M/F: Fabrizio Bizzarri (Arcieri della Superba)/ Sabrina De Polo (AGA)

Arco Compound

Ragazzi M/F: – / –

Allievi M/F: Matteo Massa (Arcieri Imperiesi) / –

Juniores M/F: Daniele Vaccaro (AGA) / –

Senior M/F: Matteo Medinelli (AGA)/ Erica Benzini (AGA)

Master M/F: Edis Bortolossi (Arcieri Vantimiglia) / –

Arco Nudo

Ragazzi M/F: Daniele Fiorito (ASD Nuova Granatiere) / –

Allievi M/F: – / Eleonora Manzoni (Arcieri Tigullio)

Juniores M/F: Pietro Gaggero (Arcieri Tigullio)/ Cecilia Bermond (AGA)

Senior M/F: Davide Blasi (AGA) / Francesca Capalbo (Arcieri San Bartolomeo)

Master M/F: Fabio Pittaluga (AGA) / Daniela Caprino (AGA)

Queste le squadre che hanno vinto il titolo regionale.

Arco Olimpico

• Senior maschile: Arcieri della Superba (Lanza, Olmeda, Carnevali)

• Master maschile: Arcieri della Superba (Bizzarri, Calabretto,Caria)

• Junior femminile: Arcieri 5 Stelle (Zuffi, Aschero, Delfino)

Arco Compound

• Junior maschile: AGA (Vaccaro, Marzi, Picardo)

• Senior maschile: AGA (Medinelli, Ferri, Minetti)

Arco Nudo

• Senior maschile: Arcieri Imperiesi (Zunino, Ferri, Zamboni)

• Master maschile: AGA (Pittaluga, Garbini, Solazzo)

Questo il commento di Enrico Rebagliati, presidente Fitarco Liguria: “In qualità di presidente regionale sono soddisfatto della partecipazione degli arcieri Liguri e dei risultati ottenuti, in particolar modo nel settore giovanile; questo fa sperare per un buon prosieguo dell’arcieria sul nostro territorio. I complimenti vanno anche alle classi Senior e Master che hanno dimostrato una grande sportività. Durante la premiazione della gara ho avuto l’onore di congratularmi con alcuni dei nuovi istruttori di primo livello che hanno da poco ottenuto il brevetto, ed erano già dietro la linea di tiro a fare le loro prime esperienze da tecnici”.