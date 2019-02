Tentò di rubare 12 confezioni di parmigiano alla Coop di Finale: patteggia

Savona. Un mese fa era finito in manette con l’accusa di furto aggravato per aver tentato di rubare dodici confezioni di parmigiano reggiano (per un valore complessivo di circa 130 euro) dai frighi del supermercato Coop di Finale Ligure. Questa mattina, per quella vicenda, un sessantunenne di Loano, Carmelo Brusca, ha patteggiato dieci mesi di reclusione e 400 euro di multa.

Ad arrestare Brusca erano stati i carabinieri allertati dagli addetti alla vigilanza del supermercato finalese che si erano accorti del tentativo dell’uomo di superare le casse senza pagare il formaggio, dal quale aveva rimosso le etichette, nascosto sotto la giacca. A quel punto il sessantunenne era stato fermato prima che potesse lasciare il supermercato.

Dopo l’arresto Brusca era stato processato per direttissima e al termine dell’udienza il giudice aveva disposto per l’imputato la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana.