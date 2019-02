Tentano furto in abitazione: presi dai carabinieri dopo una lunga ricerca tra i boschi di Albisola e Varazze

Albisola Superiore. Martedì sera, intorno alle ore 20, in Via Sotto l’Olmo ad Albisola Superiore due persone hanno tentato di forzare la portafinestra di un appartamento. Il tentativo di furto non è sfuggito ad un condomino che ha subito allertato il 112 per segnalare la presenza sospetta.

Nel giro di pochi minuti sono intervenuti i carabinieri. I militari si sono messi subito alla ricerca dei due uomini che, nel frattempo, si erano dati alla fuga: prima si sono nascosti all’interno delle serre della Floricoltura Scotto, poi hanno tentato di dileguarsi infilandosi nella boscaglia delle colline di Albisola Superiore, fino a raggiungere la città di Varazze.

Proprio nel territorio del comune varazzino, dopo un lungo inseguimento reso complicato dal buio, gli uomini dell’Arma sono riusciti a fermare ed identificare i due sospetti che, dopo gli accertamenti del caso, sono stati denunciati a piede libero per tentato furto dai carabinieri.