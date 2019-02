Albenga. Si è appena conclusa la terza edizione di “Albenga in Scienza”, il Festival scientifico organizzato dal Liceo statale G. Bruno in collaborazione con l’associazione “Festival della Scienza” di Genova. La manifestazione ha nuovamente riscosso un ampio consenso di pubblico e ha visto la partecipazione di scolaresche del comprensorio da Imperia a Pietra Ligure che si sono alternate nelle visite interattive ai laboratori per un totale di oltre 3000 alunni di cui 340 della Scuola dell’Infanzia, 1600 della Scuola Primaria, 1200 della Scuola Secondaria di I e II grado accompagnati da oltre 100 insegnanti.

Non solo scuole ma anche intere famiglie e passanti incuriositi hanno voluto giocare a fare gli scienziati e toccare con mano, o addirittura assaggiare, i risultati dei divertenti esperimenti ideati dai liceali del G. Bruno. Nei laboratori, gli oltre 170 liceali, veri e propri divulgatori scientifici, hanno trattato i più svariati argomenti dal concetto di infinito alla farmaceutica, passando attraverso il complesso funzionamento del corpo umano e le meraviglie dello spazio.

La manifestazione ha avuto inizio nella settimana scorsa con otto conferenze all’Auditorium San Carlo tenute da esperti nelle diverse discipline scientifiche.

Le conferenze sono state incentrate sull’applicazione della scienza in ambito medico, paesaggistico, ambientale, fisico e tecnologico con l’obiettivo comune della divulgazione del sapere scientifico nella pratica e nel vissuto quotidiani.

Chiunque può documentarsi su tutto quanta l’esperienza di Albenga In Scienza 2019, collegandosi in rete alla pagina web www.liceogbruno.gov.it/albengainscienza, appositamente realizzata e costantemente aggiornata dai ragazzi stessi del Liceo con dati e immagini delle conferenze e dei laboratori. Sulla pagina web è possibile trovare anche tutti i riferimenti per collaborare e commentare oltre a proporre suggerimenti e nuove idee per il futuro.