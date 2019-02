L’Auditorium San Carlo di Albenga gremito in ogni ordine di posto ha ospitato domenica pomeriggio “Oltre il confine della vita”, il primo convegno interamente dedicato al paranormale svoltosi nella città delle torri.

Relatori dell’evento organizzato e condotto da Luca Valentini, sono stati i PPI (Paranormal Photography Investigation) Nicoletta Branco e Daniele Lionello di Torino, che difronte ad un pubblico particolarmente interessato e attento, proveniente per l’occasione da varie parti d’Italia, hanno esposto i temi dei quali si occupano da quasi otto anni accompagnando racconti e spiegazioni con numerosi filmati e registrazioni audio, oltre ad una serie di apparecchiature utilizzate per le indagini e portate in sala a disposizione dei presenti.

Foto 2 di 2



Nel corso del convegno sono stati svolti anche alcuni piccoli esperimenti di registrazione EVP (Electronic Voice Phenomena, un fenomeno particolare noto dal punto di vista tecnico con il nome di psicofonia o metafonia, e metavisione particolarmente apprezzati dal pubblico in sala, i cui risultati saranno pubblicati nei prossimi giorni sulla pagina Facebook ufficiale dei PPI.

Tante le curiosità e le domande poste dai presenti ai relatori che hanno promesso di tornare in Liguria magari per una speciale indagine “sul campo”.