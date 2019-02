Albenga. La rappresentativa dell’Istituto Comprensivo Albenga 1 ha ottenuto eccellenti risultati alla fase provinciale di corsa campestre dei campionati studenteschi, svoltasi giovedì 31 gennaio presso il campo Olmo di Celle Ligure.

La scuola albenganese da quest’anno ha iniziato un intenso lavoro in ambito motorio, vincendo il progetto Scuola Aperte allo Sport, patrocinato dal Coni (sono solamente otto gli istituti liguri che vi hanno preso parte), ed attivando dei gruppi sportivi scolastici di nuoto ed atletica leggera.

A Celle la rappresentativa di corsa campestre guidata dai docenti di educazione fisica Grassadonio, Spinelli e Manera ha ottenuto la vittoria individuale nella categoria Ragazzi con l’alunno Andrii Kravchuk e piazzando i propri atleti tutti nei primi dieci posti.

Grande risultato anche nella categoria Cadetti, dove c’è stata la qualificazione alla fase regionale in entrambe le categorie maschile e femminile, con tutti gli atleti piazzati nei primi dieci e due podi, un argento e un bronzo, rispettivamente per gli alunni Kevin Begaj e Danilo Barbo.

Giustificato entusiasmo da parte della vicaria della scuola, la professoressa Mara Grossi, per l’impegno dei ragazzi anche in ambito sportivo, oltre che didattico disciplinare, merito di un lavoro accurato e mirato del corpo docente unito alla promozione dello sport per tutti e dei suoi valori.