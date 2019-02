Striscione di San Valentino ad Alassio, l’autore della dedica si “costituisce” in municipio

Alassio. Ha un nome e un volto l’autore dello striscione di venti metri apparso nel giorno di San Valentino sul Molo Bestoso di Alassio, un gesto che nei giorni scorsi ha fatto “sciogliere” più di un cuore sia nella “Città degli Innamorati” che nel resto della Liguria.

Si tratta di Danilo M., 38enne broker assicurativo residente a Vimercate nel milanese che, temendo che il suo striscione avesse vita breve, si è “costituito” presso il Comune di Alassio, chiedendo di poter lasciare la sua dichiarazione d’amore fino a mercoledì 20 febbraio. Non una data qualsiasi, ma quella in cui quattro anni or sono incontrò la sua Alessandra.

“In quella occasione – ha spiegato stamani al sindaco Marco Melgrati, al vicesindaco Angelo Galtieri e al presidente del consiglio Massimo Parodi – torneremo ad Alassio per festeggiare il nostro anniversario”.

“Sapevo che si trattava di un uomo – sorride il primo cittadino di Alassio – solo un uomo innamorato è capace di gesta tanto eclatanti”.

“Abbiamo provveduto – aggiunge Galtieri – a risolvere le questioni burocratiche per evitare problematiche di eventuali sanzioni e abbiamo anche proposto alla coppia di esser ricevuti in comune”.

“Ovviamente – conclude Parodi – fino ad allora i nomi completi dei due protagonisti saranno tenuti segreti, ma mercoledì mattina saremo felici di fornire tutti i dati e, un’immagine della coppia ricevuta dal sindaco”.