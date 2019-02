Stellanello. “Un inquietante episodio di bracconaggio, su cui stanno svolgendo accertamenti le guardie zoofile volontarie della Enpa, si è verificato nei giorni scorsi in un bosco di Stellanello”. Lo denunciano i volontari della Protezione Animali savonese, che riferiscono come “vicino alla frazione Villarelli è stata segnalata una volpe morta, fissata sul ramo di un albero e circondata da numerosi bossoli ai piedi dell’albero”.

Secondo l’Enpa “scartata l’ipotesi, per il peso del soggetto, che si tratti di un animale ucciso da un grosso uccello rapace e portato sull’albero per poterlo divorare, l’unica spiegazione è che si tratti di un avvertimento lasciato da un gruppo di bracconieri ad un’altra fazione per segnare il possesso esclusivo del territorio”.

Foto 2 di 2



“Il bracconaggio in provincia di Savona è condotto da persone di diversa estrazione sociale e provenienza ma, più spesso di quanto si possa pensare, svolto oltrechè da residenti nelle campagne, anche da irreprensibili ‘cittadini’; è diffuso in modo preoccupante ma non è comunque più intenso di altre zone, sia del nord che del sud Italia”.

“Un impulso notevole a questa brutale attività è stato dato dal consiglio regionale della Liguria che, a parte il voto contrario del Movimento Cinque Stelle, ha di fatto impedito la vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, ambientaliste ed animaliste, subordinandola, con l’ennesima leggina pro-caccia, alla partecipazione a corsi di aggiornamento, da organizzare a cura della regione stessa e finora mai iniziati. E i bracconieri ringraziano”.