Regione. Danni provocati dalla mareggiata: per la passeggiata savonese a Zinola sono in arrivo 145 mila euro, per il litorale di Borgio Verezzi, all’altezza dei bagni “La Bussola”, 42 mila euro, 40 mila euro andranno invece al comune di Ceriale per la scogliere in località Torelli e infine altri 90 mila euro per Spotorno destinati ai moli Sirio e Sant’Antonio.

Una notizia che è stata accolta positivamente anche da Angelo Vaccarezza, capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria, che spiega: “Sono state ripartite con decreto del commissario per l’emergenza e Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, le risorse stanziate nella Legge di Stabilità del Governo per le opere di difesa a mare che sono state gravemente danneggiate o divelte dalla violenta mareggiata che ha colpito la Liguria nell’ottobre scorso. Nella maggior parte dei casi opere di ripristino, progettazione e potenziamento di dighe, moli e scogliere”.

“La scelta è stata fatta sulla base di una graduatoria della Protezione civile regionale. Quella di oggi fa parte di quella serie di buone notizie che testimoniano l’impegno costante della Giunta Regionale nella tutela del territorio. Ancora una volta Regione Liguria ha dimostrato di voler ragionare al di là del colore politico, ma solo e soltanto nell’ esclusivo interesse di una terra, sempre troppo provata dagli eventi calamitosi degli ultimi anni” conclude Vaccarezza.