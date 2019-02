Spotorno, tutto pronto per l’inaugurazione dello sportello d’ascolto dell’Arma dei Carabinieri

Spotorno. A Spotorno, venerdì 15 febbraio 2019, sarà inaugurato lo sportello d’ascolto dell’Arma dei carabinieri. I militari della locale caserma saranno presenti ogni 15 giorni presso il Centro Sociale Anziani per incontrare i cittadini.

“Lo scopo di questo nuovo servizio sarà quello di raccogliere segnalazioni e indicazioni di vario genere – afferma il comandante della Stazione di Spotorno, luogotenente Amedeo Voena – nonchè per esporre problematiche personali alle Autorità in un luogo accogliente e vicino al cittadino”.

Il punto d’ascolto sarà presso l’ufficio del Centro Sociale Anziani di Spotorno, in salita S. Caterina 6 (parco Monticello). L’appuntamento si rinnoverà ogni 15 giorni, sempre di venerdì e dalle 16,30 alle 17,30. Per qualsiasi informazione o per appuntamento: telefono, 019.745491, dalle 9 alle 12.