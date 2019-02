“Spiagge Sicure”, il plauso della Lega per le risorse ai comuni: “Grazie al Ministro Salvini”

Albenga/Pietra Ligure. “42 mila euro dal governo alla città di Albenga per le spiagge sicure: grazie Salvini”. Lo dichiara Cristina Porro, capogruppo Lega in consiglio comunale ad Albenga, segretario Lega Albenga e Valli Ingaune dopo lo stanziamento di risorse nella lotta al commercio abusivo e alla contraffazione che prevede più mezzi e personale nei controlli sui litorali e nelle spiagge.

“Come annunciato dal Ministro dell’Interno, nel 2019 la nostra città avrà a disposizione importanti risorse per assumere a tempo determinato agenti di Polizia locale, per il pagamento di straordinari, per l’acquisto di nuove attrezzature o per la promozione di campagne di sensibilizzazione” aggiunge.

“Un passo in avanti per la sicurezza, di cui Albenga ha grande bisogno dopo anni in cui i governi nazionali e locali targati sinistra e Pd hanno trascurato e spesso ignorato questo settore” conclude Porro.

E sulla stessa lunghezza d’onda anche la parlamentare della Lega e candidata a sindaco di Pietra Ligure Sara Foscolo: “”Esprimo soddisfazione per la notizia dei fondi per le “Spiagge Sicure” destinati dal Ministero dell’Interno a diversi comuni della nostra regione, tra cui Pietra Ligure. Grazie a questo provvedimento la nostra città avrà a disposizione 42 mila euro per assumere a tempo determinato agenti di Polizia locale, per il pagamento di straordinari, per l’acquisto di nuove attrezzature o per la promozione di campagne di sensibilizzazione”.

“Grazie a Matteo Salvini per l’attenzione verso il territorio e le risposte concrete su tematiche prioritarie come il contrasto all’abusivismo commerciale e la contraffazione. Ancora una volta, la Lega e il Governo passano dalle parole ai fatti, garantendo più sicurezza per Pietra Ligure e per tanti altri comuni in Liguria e in tutta Italia” conclude l’On. Foscolo.