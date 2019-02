Spiagge sicure: fondi per Albenga, Andora, Ceriale, Laigueglia, Pietra Ligure, Spotorno e Varazze

Liguria. “Nuovi agenti di Polizia Locale a tempo determinato, pagamento degli straordinari, potenziamento delle attrezzature e promozione di campagne di sensibilizzazione per la sicurezza. Grazie al nuovo provvedimento annunciato oggi dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, ben 17 Comuni della Liguria beneficeranno dei fondi erogati nell’ambito del progetto Spiagge Sicure 2019″. Lo annuncia Franco Senarega, capogruppo regionale della Lega.

A ogni Comune saranno destinati 42mila euro: i Comuni destinatari delle risorse sono Albenga, Andora, Ceriale, Laigueglia, Pietra Ligure, Spotorno e Varazze.

“Si tratta dell’ulteriore dimostrazione dell’attenzione che la Lega e il ministro Salvini hanno per le nostre comunità locali e il nostro territorio. Sicurezza, legalità, contrasto all’abusivismo e stretta sulla contraffazione sono tematiche importanti sia per i cittadini sia per lo sviluppo della Liguria” conclude.