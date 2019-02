Spiagge, la Base Balneare presenta uno “studio sul modello concessorio”

Liguria. E’ tutto pronto per il convegno della Base Balneare con Donnedamare che si svolgerà il 25 febbraio alle 14 nella Sala Bernini presso la Fiera di Balnearia a Marina di Massa.

Dopo Frits Bolkestein la Base Balneare presenta i professori spagnoli Manuel Fernández Salmeròn e Egea David Villalba nel convegno dal titolo “Fatti e non parole, presentazione dello studio di un modello concessorio”. Insieme ai due avvocati spagnoli anche il vicepresidente della Base Balneare avvocato Nicolò Maellaro e il professore avvocato Angelo Orofino.

“Lo studio – afferma Bettina Bolla, presidente della Base Balneare – commissionato a proprie spese dalla Base Balneare e con le donazioni dei balneari ha lo scopo di comparare la legislazione della ‘Ley de Costas’ spagnola, che ha ottenuto per i balneari iberici una proroga fino a 75 anni ed è stata accettata senza problemi dalla UE, con la legislazione italiana”.

“Il convegno – aggiunge Bolla – è aperto a tutti e tratterà anche due problemi attualissimi: l’erosione di spiagge e coste oltre alla possibilità di reperire fondi europei per combattere i primi, per migliorare l’offerta turistica e quindi riportare il turismo balneare italiano al posto che gli spetta: in testa alle classifiche europee. Questo argomento sarà trattato dalla dottoressa Chirico, esperta nell’accesso ai fondi europei, invitata dalla Base Balneare che giungerà da Bruxelles”.

Tante ancora le illustri partecipazioni che interesseranno il convegno e che gli iscritti e non solo avranno occasione di incontrare tra i quali spiccano

il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, i senatori Stefania Pucciarelli, Paolo Ripamonti e Francesco Bruzzone (Lega) l’onorevole Sara Foscolo (Lega), l’onorevole Carlo Fidanza (Fratelli D’Italia) i senatori Virginia Tiraboschi, Massimo Mallegni (Forza Italia, l’onorevole Roberto Bagnasco (Forza Italia) ed il consigliere Vaccarezza Angelo (Forza Italia), in rappresentanza della Regione Liguria. A moderare il convegno saranno Bettina Bolla Presidente di Donnedamare e Diego Pistacchi, giornalista de “Il Giornale”.