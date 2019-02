Simone Zola è un giocatore del Savona

Savona. Il Savona comunica di aver tesserato Simone Zola, centrocampista esterno, classe 2000.

Zola, nipote di “magic box” Gianfranco (ex giocatore di Napoli, Parma, Chelsea, Cagliari e della Nazionale) arriva, in prestito, dal Genoa, società nella quale ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile, mentre a livello di prime squadre ha giocato, lo scorso anno nella Massese e in questa prima parte di stagione alla Pro Piacenza.

Si è svolta, sul nuovo “green” sintetico del Chittolina di Vado Ligure, l’amichevole tra il Vado e il Savona terminata 1-1.

Le reti, segnate entrambe nella prima frazione di gioco, portano le firme del savonese Ramon Muzzi e dell’enfant prodige rossoblù (classe 2002) Riccardo D’Antoni.