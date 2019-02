Si parla di immigrazione in quarta elementare, un gruppo di genitori: “Inopportuna la strumentalizzazione politica della Lega”

Finale Ligure. Non si placa la polemica sull’incontro tenuto da due rappresentanti di una’associazione avvenuto in una 4 elementare di Finalmarina. Era stata la sezione finalese della Lega a sollevare il caso, un caso diventato politco, nella piena bagarre elettorale che sta caratterizzando la cittadina finalese.

La Lega finalese non aveva esitato a definire l’incontro “inopportuno”, criticando aspramente forma e contenuto della lezione che si è svolta nella scuola primaria finalese.

E se dalla scuola di Finale rimane il massimo riserbo sulla vicenda, oggi è invece arrivata la risposta di un gruppo di genitori: “Preme precisare che solo una minima parte dei genitori degli allievi interessati dal progetto di educazione civica hanno giudicato inadatto o inopportuno l’incontro. La maggior parte delle famiglie piuttosto, ha ritenuto inopportuna la strumentalizzazione che ne è stata fatta, l’aver parlato a nome di tutti all’insaputa dei più e non avere piuttosto chiarito le eventuali problematiche in una sede più opportuna, come ad esempio un consiglio di classe aperto ai genitori”.

“Ribadiamo il pieno sostegno alle maestre e alle istituzioni scolastiche, indipendentemente da qualunque credo politico” aggiungono.

“Riteniamo, inoltre, sbagliato aver sollevato un caso su una questione così delicata, che andava affrontata in maniera diversa. Auspichiamo che certe prese di posizioni o altri interventi che possano danneggiare la scuola o ancor più i bambini non avvengano mai più e che certe temtatiche si possano discutere con la giusta serenità e oculatezza indispensabili per degli alunni delle elementari” conclude il gruppo di genitori.