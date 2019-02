Si fingono carabinieri per derubare una donna: preso uno dei responsabili

Dego. Dopo mesi di indagini i carabinieri della stazione di Dego hanno deferito in stato di libertà P.L., astigiano di 35 anni, pluripregiudicato, ritenuto responsabile del furto in abitazione ai danni di una donna di Piana Crixia commesso a fine del mese di giugno dell’anno scorso.

In quella occasione l’uomo si è spacciato per un carabiniere assieme ad un suo complice, riuscendo così ad asportare alcuni monili d’oro e del denaro contante con il pretesto di far verificare alla donna se avesse subito un furto ad opera di un terzo soggetto, anch’egli loro complice, che i due malviventi dicevano di avere arrestato mentre stava uscendo dall’alloggio della signora.

Al deferimento si è giunti a seguito di articolate analisi sulla dinamica del furto, che ha consentito di individuare analoghi episodi in altre province ed alla individuazione di uno degli autori, riconosciuto dalla vittima.

I carabinieri di Dego, così come le pattuglie della Compagnia di Cairo Montenotte, sono impegnati costantemente nel controllo del territorio per l’individuazione di soggetti dediti a reati predatori.