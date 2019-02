Sharks Riviera Under 15 doppiamente vincenti a Sanremo

Ancora una prova convincente per la Squadra di baseball mista di Sanremo-Finale Ligure Under 15, nel doppio incontro di domenica contro il Mondovì, sul diamante Pian di Poma.

La formazione rivierasca, guidata dai coach Stefano Bottero, Ivano Tarassi, dal giocatore della serie C Nunez Aquino Anderson Rafael, oltre che dal nuovo acquisto finalese Yariel Valdés Martìn, allenatore cubano delle squadre di Finale Ligure, ha regolato gli avversari senza mai impensierirsi, (16 a 1 nel primo incontro, 15 a 2 nel secondo), in un clima disteso da amichevole, grazie al quale gli staff tecnici delle due squadre hanno potuto provare diverse soluzioni di formazione e di ordine di battuta.

“In Riviera Ligure ho trovato molta passione e capacità organizzativa”, dice il tecnico caraibico, già giocatore nelle leghe professionistiche in Venezuela e allenatore qualificato nel prestigioso Istituto di educazione fisica di Pinar del Rio di Cuba, “anche se vi è ancora molto da lavorare in allenamento per migliorare il livello tecnico dei nostri giocatori. Il campionato inizia fra meno di due mesi e stiamo già seguendo un piano di preparazione per arrivare pronti all’appuntamento”.

“I nostri ragazzi si sono trovati subito a loro agio a lavorare insieme” dicono il presidenti del sodalizio sanremese Ines Cuzzocrea e quello savonese Luca Battaglieri “con gli staff tecnici al completo che lavorano in armonia per rendere la squadra competitiva e vincente. Probabilmente il girone ligure sarà unito a quello piemontese e pertanto dovremo impegnarci molto per essere all’altezza degli avversari.”

“Prima del campionato, il 30 e 31 Marzo, si disputerà a Sanremo la VII Edizione del prestigioso Torneo Fulvio Cecoli a 5 squadre per la categoria Under 15”, dicono i dirigenti rivieraschi, “ma abbiamo in previsione anche alcune amichevoli a Finale Ligure”.