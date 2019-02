Sguardo al cielo per ammirare l’arrivo della Super Luna

Savona. Torna dal tardo pomeriggio di oggi la Super Luna, anche se il cielo nuvoloso potrebbe rovinare la visione dell’atteso fenomeno astronomico. Tuttavia saranno in tanti gli appassionati che questa sera ci proveranno, per osservare il nostro satellite nella sua fase di minor distanza dalla Terra.

Tecnicamente la Super Luna è la Luna piena più grande dell’anno: sorgerà alle 17:57 e tramonterà la mattina del 20 febbraio alle 7:57. Anche nel savonese ci si prepara per l’osservazione.

“E’ più grande perché si trova al perigeo e quindi è a “soli” 356.000 km dalla Terra, in realtà sarà ancora più vicina a Savona (circa 351.000 km) infatti la distanza gli astronomi la prendono dal centro della Terra al centro della Luna ma noi in realtà siamo già a circa 6.400 km dal centro della Terra anche se non esattamente in direzione della Luna” afferma Ugo Ghione, presidente dell’associazione Astrofili Orione.

Se stasera, nonostante i molti sguardi all’insù, non si riuscirà ad ammirare la Super Luna, bisognerà attendere il prossimo 10 marzo 2020, quando il fenomeno tornerà ancora visibile.