Serie D, Sestri Levante-Savona: la cronaca diretta

Sestri Levante. Si è giocato quest’oggi il recupero della 22esima giornata del campionato di Serie D girone A. Il Savona si imposto per 2-5 sul campo del Sestri Levante. La partita era stata sospesa e quindi rinviata lo scorso 3 febbraio a causa di un infortunio occorso all’arbitro al 5′ di gioco, sul risultato di 0-0. Secondo regolamento si ripartirà dal 1′.

Gara sbloccata da Bennati al tramonto del primo tempo. Nella ripresa partenza bruciante degli ospiti, con tre gol nel primo quarto d’ora – ad opera di Virdis, Lombardi e Tognoni – Il Sestri Levante rientra quindi in corsa con Cuneo. Il Savona dilaga nell’ultimo quarto, con Piacentini e ancora Tognoni (doppietta).

I corsari rossoblù, recuperati infortunati e squalificati, schierano un 4-3-3. Adornato in porta. Difesa, da destra verso sinistra: Melli, Serra Sanchez, Berlamino, Buffo. A centrocampo Sancinito in cabina di regia, Righetti e Cusato le ali. In attacco Cuneo e Pondaco a supporto di Croci.

I biancoblù di Grandoni, dopo un avvio del girone di ritorno magro di risultati – 7 punti in sei partite e reduci da due scontitte consecutive, contro la Milano City in casa (1-2) e la capolista Lecco fuori (1-0) – erano chiamati a una reazione e hanno risposto prontamente. Il modulo con cui sono scesi in campo, il 4-3-2-1. Fiory fra i pali. Difesa, da destra verso Degl’Innocenti, Guarco, Garbini, Cambiaso. Centrocampo a tre: Venneri, Miele, Kallon. Davanti Bacigalupo e Lombardi in appoggia a Virdis.

Tabellino:

Sestri Levante-Savona 2-5 (43′ Bennati, 65′ Cuneo – 47′ Virdis, 53′ Lombardi, 55′ e 81′ Tognoni, 75′ Piacentini)

Sestri Levante: Adornato, Melli, Buffo, Serra Sanchez (59′ Fasce), Sancinito, Berlamino, Righetti (76′ Revello), Cusato, Croci, Cuneo (76′ Gargano), Pondaco (9′ Bennati).

A disp.: Confortini, Pane, Bonci, Garibaldi, Bagnato. All. Celestini

Savona: Fiory, Degl’Innocenti, Cambiaso, Venneri, Guarco, Garbini, Kallon (65′ Federico), Miele (84′ Grandoni), Bacigalupo (46′ Tognoni), Lombardi (79′ Vittiglio), Virdis (73′ Piacentini).

A disp.: Gallo, Torelli, Zola, Muzzi. All. Grandoni

Arbitro: Longo (Cuneo). Assistenti: Castioni e Guarino (Novara)

Note: Giornata soleggiata, fondo sintetico in ottime condizioni. Ammoniti: Bennati (SE), Garbini (SA). Angoli 1-6. Recuperi 1′ e 3′. Spettatori 150 circa.

Cronaca diretta:

4′ Conclusione in diagonale di Virdis imbeccato da Kallon, Melli ribatte.

8′ Occasione Sestri Levante. Punizione dalla trequarti sinistra. Batte Buffo, Croci colpisce in modo sporco da distanza ravvicinata, Fiory salva deviando in angolo.

9′ Cambio forzato nei locali. Esce Pondaco, infortunato. Lo rileva Bennati.

21′ Destro dai venticinque metri di Lombardi, alzato in corner da Adornato.

27′ Lombardi insidia nuovamente la porta tigullina, su punizione. Adornato non si fa sorprendere.

35′ Savona ancora pericoloso. Kallon converge verso il centro e tenta il tiro a giro. Adornato blocca in due tempi.

38′ Un’altra volta Lombardi dalla distanza. Il portiere di casa, sempre attento, respinge alla sua destra.

43′ Gol Sestri Levante! Bennati riceve da Cuneo, prende la mira e insacca alla destra dell’estremo difensore ospite. L’ex Albissola porta in vantaggio i corsari alla prima vera occasione.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Sestri Levante-Savona 1-0.

46′ Inizio secondo tempo. Sostituzione Savona: esce Bacigalupo, entra Tognoni

47′ Gol Savona! Virdis ristabilisce la parità grazie a un diagonale chirurgico. Questa volta nulla da fare per Adornato. Con 69 centri il forte centravanti sardo stacca Giovanni Vanara (68), risultando il secondo miglior marcatore nella storia del Savona.

51′ Ammonito Garbini

53′ Gol Savona! All’ennesimo tentativo Lombardi, con un rasoterra di sinistro, porta gli striscioni al meritato vantaggio.

55′ Gol Savona! Tognoni, lanciato da un’ispirato Kallon, dribla due difensori e fa tris.

59′ Seconda sostituzione nelle file del Sestri Levante. Fuori Serra Sanchez, dentro Fasce.

61′ Sancinito col destro, Fiory si oppone.

65′ Gol Sestri Levante! Il neo entrato Fasce sguizza sulla fascia (scusate il gioco di parole, ndr) presentandosi a tu per tu con Fiory. Il portiere biancoblù intercetta la prima conclusione, ma nulla puo sulla ribattuta di Cuneo, che da pochi passi appoggia in rete. Partita riaperta, 2-3.

65′ Secondo cambio anche nel Savona. Esce Kallon, entra Federico.

68′ Ammonito Bennati.

73′ Terza sostituzione della squadra di Grandoni. Esce Virdis, entra Piacentini.

75′ Gol Savona! Lombardi serve Cambiaso, questi mette al centro per Piacentini. L’attaccante si destreggia e si unisce anch’egli alla “sagra dei subentrati dalla panchina”. 2-4.

76′ Doppio cambio per gli uomini di Celestini. Escono Cuneo e Righetti, entrano rispettivamente Gargano e Revello.

79′ Cambio Savona. Fuori Lombardi, entra Vittiglio.

81′ Gol Savona! Tognoni firma la sua doppietta personale, portando a cinque le reti biancoblù.

85′ Quinta e ultima sostituzione per gli ospiti. Esce Miele, entra Grandoni.

90′ Tre minuti di recupero.

90’+3 Fischio finale: Sestri Levante-Savona 2-5.