Lecco. Il Lecco ha preso il largo verso la promozione in Serie C. Quando mancano 11 giornate al termine del campionato, i bluazzurri hanno 11 punti di vantaggio sull’Unione Sanremo. Il Savona, terzo in classifica, affronta la trasferta in terra lombarda con l’unico intento di regalarsi una soddisfazione da ricordare in questo campionato vissuto tra alti e bassi.

La cronaca. Il Lecco di mister Marco Gaburro gioca con Safarikas, Magonara, Carboni, Segato, Fall, D’Anna, Malgrati, Samake, Napoli, Dragoni, Moleri.

Le riserve sono Jusufi, Ruiu, Poletto, Draghetti, Alborghetti, Nocerino, Lisai, Silvestro, Vai.

Alessandro Grandoni manda in campo Fiory, Degl’Innocenti, Cambiaso, Venneri, Guarco, Garbini, Kallon, Miele, Bacigalupo, Lombardi, Virdis.

In panchina ci sono Gallo, Bisso, Vittiglio, Torelli, Federico, Zola, Muzzi, Tognoni, Piacentini.

Arbitra Giorgio Vergaro della sezione di Bari, assistito da Fabio Robustelli (Albano Laziale) e Gennaro Russo (Napoli). Si gioca davanti a quasi duemila spettatori.

L’avvio è equilibrato, ma senza occasioni da rete. Alla prima azione, però, il Lecco passa in vantaggio: è il 6°, traversone dalla sinistra, sul secondo palo è ben appostato D’Anna che mette alle spalle di Fiory: 1 a 0.

Il Savona abbozza una reazione, ma i tiri di Bacigalupo al 7° e Lombardi al 9° si perdono sul fondo.

Al 12° va al tiro D’Anna: a lato. Al 16° conclusione di Lombardi: fuori di un soffio vicino all’incrocio.

I bluazzurri gestiscono senza grossi problemi; il Savona fatica a trovare spazi, anche se comunque prova a dire la sua.

Al 25° Gli Striscioni calciano un angolo, infruttuoso. Poco dopo viene ammonito Moleri.

Al 29° è il Lecco ad avere un tiro dalla bandierina.

I biancoblù non demordono e al 36° riescono a rendersi insidiosi con Degl’Innocenti: il suo tiro esce di un soffio.

Il primo tempo si conclude con il Lecco in vantaggio 1 a 0.

Inizia la ripresa. Il Savona parte determinato e al 7° Guarco chiama alla parata Safarikas con un tiro centrale.

Al 16° conclusione da fuori area di Cambiaso, facile la presa del portiere.

Al 19° viene ammonito Napoli. Al 23° cartellino giallo all’indirizzo di Miele.

Al 24° Tognoni prende il posto di Garbini. Al 25° viene ammonito Samake. Al 26° entra Lisai al posto di Napoli.

La partita vede poche occasioni da rete, ma le due squadre non sono rinunciatarie.

Al 35°, nel Lecco, entra Poletto per Moleri. Al 36° cartellino giallo per D’Anna. Poi, ancora un cambio per parte: Alborghetti per Magonara tra i lombardi, Piacentini per Lombardi tra i liguri.

Nel finale di gara sono i locali a cercare il raddoppio: Fiory para un tiro di D’Anna, poi una conclusione di Fall termina a lato.

Capovolgimento di fronte e va al tiro Piacentini: a lato. Al 43° Draghetti sostituisce D’Anna.