Savona. Sono stati fissati i recuperi degli incontri del 22° turno ancora da giocare. Mercoledì 13 febbraio alle ore 14,30 si giocheranno Bra-Folgore Caratese, Inveruno-Casale, Stresa-Borgaro Nobis. Mercoledì 20 febbraio alle ore 14,30 è in programma Sestri Levante-Savona.

Per quanto concerne le squalifiche, Roberto Bonaventura (Lavagnese) è stato fermato per due giornate in quanto espulso “per avere a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano colpito con un calcio un piede di un avversario”.

Sulaiman Oyewale (Chieri) è stato squalificato per una gara.

La classifica marcatori dopo 22 giornate:

15 reti: Baudi (Fezzanese)

14 reti: Virdis (Savona)

13 reti: Gioè (Folgore Caratese)

10 reti: Valenti (Ligorna), Molino (Unione Sanremo), Gasparri (Chieri)

9 reti: Sarr (Arconatese), Oneto (Lavagnese), Cappai (Casale), Casolla (Bra)

8 reti: D’Anna (Lecco), Stronati (Inveruno), Croci (Sestri Levante), Sall (Pro Dronero), Chiarabini (Ligorna)

7 reti: Gaeta (Chieri), Scalzi (Unione Sanremo), Capogna (Lecco)

6 reti: Fall (Unione Sanremo/Lecco), A. Bacigalupo (Savona), Chessa, Broggini (Inveruno)

5 reti: Giglio (Bra), Spinosa (Unione Sanremo), Sow (Arconatese), Lombardi (Savona), Segato, Lisai (Lecco), Sardo (Borgaro Nobis), Armato (Stresa), Pedrabissi (Borgosesia), Miello (Ligorna), Merkaj (Chieri), Bonaventura, Basso (Lavagnese)

4 reti: Ravasi (Borgosesia), Spera (Ligorna), Tonani (Milano City), Romanini (Inveruno), Carboni (Lecco)

3 reti: Cacciatore, Monticone (Folgore Caratese), Diallo, Zavatto (Fezzanese), Coccolo, Cintoi, Bettoni (Casale), Taddei, Lo Bosco (Unione Sanremo), Dutto, Galfrè (Pro Dronero), Santonocito, Speziale (Milano City), Vitiello, Castelletto (Borgosesia), Diaw (Stresa), Tognoni (Savona), Draghetti, Pedrocchi (Lecco), A.M. Lazzaro (Inveruno)

2 reti: Pinelli (Borgaro Nobis), Alluci, Purro (Lavagnese), Botturi (Inveruno), D’Ausilio Guadagno, Bonfanti, Vavassori (Arconatese), Venneri, Boilini, Piacentini (Savona), De Bode, Neto Pereira (Milano City), Isoardi, Sangarè, Maglie (Pro Dronero), Buglio (Casale), Rossi, D’Antoni (Bra), Pondaco, Mancosu, Cuneo (Sestri Levante), Brugnera (Stresa), Valotti, Poesio (Folgore Caratese), Lala, Panepinto (Ligorna), Lella, Moleri (Lecco), D’Iglio, N. Lazzaro (Chieri), Mitta (Borgosesia), De Martino, Mitta (Fezzanese)

1 rete: Marra (Arconatese), Castaldo, Rotulo, Anzaghi, La Fauci, Lella (Unione Sanremo), Silvestro, Merli Sala, Corna, Moleri, Dragoni, Vai, Malgrati (Lecco), Casagrande, G. Bacigalupo, Saccà, Conti, Cirrincione, Romanengo, Di Pietro, Fonjock, Tos, El Khayari (Lavagnese), Menegazzo, Silvestri, Brusacà, Zunino (Ligorna), De Maria, Gatelli (Inveruno), Pavesi, Vecchiarelli, Cardini, Testardi, Todisco, Colla, Mazzucco, Sadouk, Simone (Casale), Cambiaso, Garbini, Muzzi (Savona), Campagna, Bani, Ciappellano, Di Lernia, Della Valle, Pautassi, Cirio (Chieri), Montante, Menabò, Citterio, Gueye, Ignico, Pagliero, De Bonis (Borgaro Nobis), Spadafora, Niang (Pro Dronero), Bernabino, Scienza, Agnesina, Battistello, Papini (Stresa), Orchi, Balzano, Lattarulo, Cocuzza, Mair, Selvatico (Milano City), Simoes, Tettamanti, Tuzza, Ghidinelli, De Santi, Vergnano, Barale (Bra), Bagnato, Caboni, Righetti, Cusato, Bergamino, Carnicelli, Molinari, Melli (Sestri Levante), Canalini (Fezzanese), Silvestri, Pagliaro, Dalmasso, Ollio, Panatti, Saltarelli (Borgosesia), Daynè, Ngom, Ciko (Folgore Caratese)

Autoreti: 2 Brancato (pro Stresa e Ligorna); 1 Vavassori, Serbouti (pro Inveruno), Bratto (pro Savona), Toscano (pro Unione Sanremo), Bonfanti, Mitta, Carrara (pro Chieri), Benedetto (pro Bra), Caridi (pro Borgosesia), Picone Chiodo (pro Lecco)