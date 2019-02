Savona. La Serie D femminile di pallavolo vede l’allungo del Celle Varazze volley. Nel girone A, infatti, le ragazze di Lamballi e Levratto hanno vinto la sfida diretta contro Sanremo.

La gara è andata in scena sabato sera a Celle Ligure. Le due squadre che condividevano la prima posizione si sono sfidate e non c’è stata davvero storia. Le padrone di casa si sono imposte in tre set, con parziali a loro netto favore. Ora in classifica l’allungo è di tre lunghezze e la corsa verso i playoff – e la Serie C – entra nella fase più calda.

Alle loro spalle un terzetto in grande equilibrio. Vittorie da tre punti per Legendarte e Campomorone. Il team di Finale si è imposto in casa della Kia Autoaurelia, mentre la squadra dell’entroterra ha avuto la meglio sulla Arredamenti Anfossi a Diano Marina.

Un punto dietro, a completare il terzetto, ecco l’Albisola pallavolo. Per la squadra albisolese un netto 3-0 contro la Nuova san Camillo volley Imperia. Tre a uno e tre punti anche per Cogoleto volley: la squadra allenata da Repetto ha piegato la Bordivolley.

Il prossimo turno si svolgerà interamente sabato 2 marzo. Per Celle Varazze ci sarà la trasferta a Finale Ligure, mentre Sanremo ospiterà il team di Imperia.