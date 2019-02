Savona. Undicesima giornata per il girone A della Serie D di pallavolo femminile. Le due capolista vincono e allungano sulle rivali, portandosi a +10 sulle inseguitrici.

Celle Varazze volley e Nuova lega pallavolo Sanremo rimangono in vetta a 29 punti: l’equilibrio nella serie continua. Entrambe le società hanno conquistato vittorie da tre punti nello scorso turno, rimanendo quindi appaiate.

Foto 2 di 2



Celle Varazze ha vinto ad Albisola un derby locale: tre a zero il risultato per il team allenato da Lamballi e Levratto. L’Albisola pallavolo rimane così a 18 punti, in quarta posizione, distante dalla coppia di testa.

Tre a uno in trasferta è stato il risultato delle sanremesi. La Nuova lega pallavolo ha piegato la Bordivolley Trucchi Efisio.

Due tie break nella giornata di Serie D. Il primo è stato quello tra Kia Autoaurelia e Nsc Assicuazioni Generali: a Genova Voltri hano avuto la meglio le padrone di casa. La Kia sorpassa così l’Albisola ed è terza, a -10 dalle capolista. La Arredamenti Anfossi, invece, ha subito la rimonta vincente dal 2-0 al 2-3 da parte della Legendarte Finale.

A chiudere il weekend, la gara di Campomorone. Le padrone di casa hanno sconfitto con un netto 3-0 il Cogoleto volley.