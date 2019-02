Savona. Continua la corsa appaiata di Celle Varazze volley e Nuova lega pallavolo Sanremo nel girone A della Serie D di pallavolo femminile. Le due società condividono il primo posto a quota 32 punti. Staccata di undici lunghezze, ormai fuori gara, la Avg Campomorone.

Nella dodicesima giornata della serie le ragazze di Lamballi e Levratto hanno vinto per tre a uno in casa della Nsc Assicurazioni generali. Il team di Imperia ha vinto il primo set, subendo poi il crescendo della capolista. Tre a zero netto e mai in discussione, invece, per Sanremo, che ha superato la Kia Autoaurelia.

Successo in tre set per Campomorone, che ha sconfitto in casa l’Albisola pallavolo. La vittoria vale il sorpasso sulle albisolesi e il terzo posto generale, con aggancio alla Kia. Sempre a 19 punti la Legendarte: le finalesi hanno vinto 3-1 con la Bordivolley.

Nelle sfide per la zona playout, invece, tie break a Cogoleto. Il Cogoleto volley ha avuto la meglio solo al quinto set sulla Arredamenti Anfossi, sempre ultima.

Sabato pomeriggio a Celle Ligure sfida frontale per la vetta. Tra Celle Varazze volley e Nuova lega pallavolo Sanremo in palio un pezzo importante del campionato. All’andata vinse Sanremo in quattro set.