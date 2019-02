Vado Ligure. Contro l’Ospedaletti arriva la seconda vittoria consecutiva per i vadesi, in una partita caratterizzata da parziali dati e ricevuti.

Partono forti i padroni di casa che si portano avanti con un 11-0, poi però la concentrazione cala e gli ospiti trascinati da Colombo ricuciono lo strappo e vanno avanti nel punteggio; ma una tripla di Jancic lascia avanti di 1 punto i biancorossi.

Nel secondo parziale gli orange continuano a combattere e allungano anche a più 6, ma i pappagalli reagiscono sospinti da un Pesce in gran giornata, e con la difesa che ruba diversi palloni vanno all’intervallo lungo sopra di 7.

Nel terzo quarto Vado dà la spallata decisiva al match, con Anaekwe (che segna tutti i suoi punti in questo tempino) e Tsetserukou che impongono la loro fisicità sotto le plance e lanciano fino al massimo vantaggio di 24 punti.

Nell’ultima frazione i vadesi non controllano il gioco con la dovuta lucidità e permettono agli ospiti di tornare a meno 10, ma una tripla di Valsetti chiude il match.

La Pallacanestro Vado giocherà in settimana un doppio impegno con l’Under 18 Eccellenza, lunedì 4 a Tortona e giovedì 7 in casa con Pegli, mentre in Serie C Silver affronterà la trasferta di Rapallo contro la Pro Recco domenica 10 febbraio alle ore 19.

Il tabellino della partita valevole per la 15ª giornata:

Pallacanestro Vado Azimut – Basket Club Ospedaletti 75-62

(Parziali: 20-19; 39-32; 65-46)

Pallacanestro Vado Azimut: Jancic 7, Valsetti 7, Cito 2, Pesce 17, Lo Piccolo 4, Gallo, Pintus 2, Brignolo 8, Anaekwe 15, Ndubuisi, Tsetserukou 13, Cirillo ne. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca

Basket Club Ospedaletti: Gilardino, Zunino 6, Revetria 13, Picerno 3, Carlucci 2, Colombo 9, Olivari 2, Rossi 12, Formica 2, Vivo 5, Cologgi 8. All. A. Lupi, ass. E. Archimede

Arbitri: Mammola (Chiavari) e Rigato (Rapallo)