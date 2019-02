Vado Ligure. Vittoria per la Pallacanestro Vado in quel di Rapallo contro la Pro Recco, a seguito di una partita tosta contro un avversario molto fisico.

Incontro che incomincia con molto equilibrio, con i vadesi che provano a scappare nella parte centrale del quarto aumentando il ritmo, ma i padroni di casa fanno capire che non sarà semplice scrollarseli di dosso e rispondono stringendo la difesa e trovando canestri nel pitturato.

Nel secondo quarto i biancorossi cercano di scavare il solco con un Jancic in gran giornata, ma i recchelini rispondono questa volta mettendo diversi tiri da tre punti, si va così all’intervallo con Vado sopra di 5.

Alla ripresa delle operazioni Recco prova di nuovo a rifarsi sotto sospinta da Acerni, mentre tra i pappagalli è Lo Piccolo con varie scorribande in transizione a tenere gli ospiti avanti di 2 punti.

Comincia così l’ultimo periodo dove gli assalti dei neroverdi (fosforescenti) vengono premiati col vantaggio grazie ad una tripla di Giordano, ma i vadesi non si disuniscono e con Jancic e Pintus trovano le triple e i tiri liberi che chiudono il match.

In questa settimana, martedì 12 febbraio alle 20 l’Under 18 Eccellenza del Vado giocherà a Moncalieri, mentre in Serie C Silver Vado affronterà Pegli sabato 16 febbraio alle ore 18,15 nel Pallone.

Il tabellino della partita valevole per la 16ª giornata:

Pro Recco Basket – Azimut Pallacanestro Vado 58-68

(Parziali: 12-15; 31-36; 44-46)

Pro Recco Basket: Caddeo 8, Ermirio 4, Cipollina 4, Bottino 4, Canepa ne, Giordano 7, Belingheri, Acerni 17, Carpaneto 7, Mariani 7, Cobianchi ne. All. M. Bertini

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 21, Valsetti 3, Cito ne, Pesce, Gallo 2, Lo Piccolo 13, Pintus 13, Brignolo, Anaekwe 2, Ndubuisi ne, Tsetserukou 14, Cirillo ne. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca

Arbitri: De Angeli e Altamura (Genova)