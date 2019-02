Vado Ligure. Quarta vittoria consecutiva e passo in avanti importante per la Pallacanestro Vado che mette una serie ipoteca sul quinto posto in Serie C Silver battendo Pegli per 73-51, nonostante le assenze di Pintus ed Anaekwe (neppure convocati in vista della gara di domani a Torino col Don Bosco Crocetta nell’Under 18) e l’indisponibilità di Jancic e Cirillo dopo pochi minuti della loro gara.

Dopo aver vinto largamente a Pegli nella partita di andata (82-43) i ragazzi di coach Imarisio si portano sul 2 a 0 nei confronti diretti sui genovesi ricorrendo alla difesa a zona per preservare i disponibili e limitare il dispendio di energie, partendo 7-0 e costringendo l’ex coach Costa al primo time-out.

Foto 3 di 5









Pegli, con qualche senior ex Vado (Mozzone, Brichetto, Zaio) a fare da guida ad una squadra Under 20, diventa più aggressiva in difesa, alterna uomo a zona e recupera fino al meno 4 nel secondo parziale quando le rotazioni dettate da Imarisio portano Vado nuovamente sul più 16 all’intervallo lungo.

Sospinta dalla precisione ai liberi di Tsetserukou, Vado trova rotazioni e punti anche dai sedicenni Bertolotti, Lebediev e Gallo e mantiene il vantaggio con una tripla del solido Brignolo in chiusura del terzo quarto.

Nell’ultima frazione l’ultima fiammata riporta Pegli a meno 10 ma una tripla ignorante, un arresto e tiro e una rubata di Lo Piccolo spingono definitivamente avanti i vadesi, questo sabato con un’età media da record (16 anni e mezzo).

La speranza in casa biancorossa è che un paio di giorni di riposo facciano recuperare energie a sufficienza per la gara Under 18.

Sabato 23 febbraio alle ore 18,15 al Pallone nuova partita casalinga, questa volta molto difficile con il Cus Genova, da ben gestire in vista del big match casalingo di Under 18 con la Pallacanestro Varese di martedì 26 febbraio.

Il tabellino:

Azimut Pallacanestro Vado – Basket Pegli 73-51

(Parziali: 17-11; 41-25; 56-39)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic; Valsetti 6; Cito 4; Pesce 7; Lo Piccolo 16; Gallo 4; Bertolotti 2; Brignolo 8; Lebediev 6; Ndubuisi ne; Tsetserukou 17; Cirillo 3. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca

Basket Pegli: Ferro ne; Penna; A. Zaio 9; M. Brichetto 6; Nsesih 5; S. Brichetto 7; Mozzone 12; Bochicchio; M. Zaio 6; Grillo 6. All. M. Costa, ass. S. Ambrosini

Arbitri: Falletta e Mariani (Genova)