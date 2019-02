Vado Ligure. Un po’ di rimpianto alla fine della partita per la Pallacanestro Vado che conduce per tre quarti di gioco sul Cus Genova ma nell’ultimo parziale non ha la forza e l’esperienza per chiudere l’incontro.

Già nella prima frazione Anaekwe porta avanti i vadesi, mentre il Cus segna quasi solamente da tre, anche se con percentuali non buone. Ancora meglio i padroni di casa nel secondo parziale in cui, spinti da Lo Piccolo, Cirillo e Pesce, riescono a contenere il pericoloso quintetto ospite giungendo al riposo con un vantaggio di 11 punti.

Dopo l’intervallo lungo Vado comincia a mostrare qualche smagliatura in difesa, concedendo troppi rimbalzi in attacco agli ospiti che si riavvicinano nel punteggio.

Sono tre triple di Dufour a cavallo della sirena tra terzo e quarti tempo a portare per la prima volta in vantaggio i genovesi (59-61), che poi addirittura allungano fino al più 9; i vadesi però reagiscono e riescono ancora ad avvicinarsi, ma non hanno poi la lucidità per chiudere gli ultimi attacchi. Vince il Cus Genova per 65 a 70.

La Pallacanestro Vado affronterà nel campionato Under 18 Eccellenza la Pallacanestro Varese martedì 26 febbraio alle ore 19,45 al Pallone, mentre in Serie C Silver domenica 3 marzo alle ore 18 avrà la difficilissima trasferta di Spezia.

Il tabellino:

Azimut Pallacanestro Vado – Cus Genova 65-70

(Parziali: 17-13; 42-31; 57-52)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic, Valsetti 2, Cito 7, Pesce 13, Lo Piccolo 15, Gallo 2, Da Corte ne, Brignolo 3, Pintus ne, Anaekwe 8, Tsetserukou 7, Cirillo 8. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca

Cus Genova: Bestagno, S. Vallefuoco 6, Bianco ne, Pampuro ne, Dufour 18, Costacurta, N. Vallefuoco 20, Bedini 16, Zavaglio 10, Ferraro, Sommariva ne. All. G. Pansolin

Arbitri: Rezzoagli e Rigato (Rapallo)