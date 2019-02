Serie C, girone A: i recuperi del mercoledì

Savona. Si sono giocati tre recuperi infrasettimanali (Olbia- Siena 0-0, Cuneo-Lucchese 0-1, Entella-Pistoiese 3-1), che se da una parte hanno lasciato il team di Chiavari in vetta alla classifica, nonostante ancora le quattro partite da recuperare, dall’altra hanno lasciato un sapore dolce amaro per chi tifa Albissola.

Infatti, se la Pistoiese non ha raccolto punti nel Tigullio, sarebbe stato forse preferibile che il match tra i cuneensi ed i lucchesi finisse in parità, mentre invece i toscani ne hanno raccolto tre ed anche l’Olbia, pur affrontando la forte formazione senese, ha messo in cascina un punticino, che per il momento tiene i sardi lontani dalla zona play out.