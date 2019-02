Serie C, girone A: facciamo il punto sulla classifica

Albissola. Vediamo di fare il punto sulla classifica del girone A della Serie C, che fra partite varie da recuperare, penalizzazioni varie e soprattutto recenti decisioni della Figc hanno reso a tutti di difficile stesura.

In calce, riportiamo pertanto la classifica attuale, che tiene già conto dei tre punti acquisiti per delibera per le singole partite che avrebbero dovute essere disputate nelle prossime giornate contro la Pro Piacenza (analogamente sono stati attribuiti i tre punti alle squadre avversarie degli emiliani nelle precedenti partite del girone di ritorno), mentre sono state considerate “come non giocate” tutte i match contro lo stesso Pro Piacenza nel girone di andata.

La classifica tiene altresì conto delle penalizzazioni di Arzachena (1 punto), Cuneo (15) e Lucchese (16), nonché delle sfide da recuperare per vari motivi.

Ed a tal riguardo, mercoledì 20 febbraio, alle ore 14.30, si recupereranno per l’appunto:

Virtus Entella-Pistoiese (5a andata)

Olbia-Robur Siena (15a andata)

Cuneo-Lucchese (5a ritorno)

Mentre resteranno ancora da calendarizzare:

Cuneo-Virtus Entella (4a andata)

Pro Vercelli-Virtus Entella (7a andata)

Virtus Entella-Lucchese (8a andata)

Robur Siena-Pistoiese (9a andata)

Pisa-Pro Vercelli (idem)

Piacenza-Virtus Entella (idem)

Alessandria-Pro Vercelli (3a ritorno)