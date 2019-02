Savona. La Serie C di pallavolo femminile è giunta alla quattordicesima giornata e la lotta per la promozione è tra le più accese. Sono almeno quattro le squadre ancora coinvolte, con un vero e proprio tentativo di fuga per la Autorev. Ma è solo il girone di andata.

Le spezzine, infatti, si sono aggiudicate la sfida in casa della Gabbiano volley Andora. Tre set sono bastati alla capolista per piegare la resistenza delle padrone di casa, sempre fanalino di coda della serie.

Il Santa Sabina ha vinto la sua sfida casalinga contro Albenga. Il match si è concluso al tie break: avanti prima il Santa Sabina, quindi Albenga, il set decisivo è stato chiuso sul 15-9 per la squadra di Marco Ferloni. Il punto conquistato dalle ragazze allenate da Valentina Pezzillo e Daniele Di Vicino potrà essere pesante negli equilibri della sfida per la permanenza in Serie C.

Carcare conferma il terzo posto, accorciando le distanze sul secondo. La squadra di Dagna e Loru ha vinto per 3-1 a Sanremo. La Grafiche Amadeo Sanremo rimane così nella zona bassa della classifica della serie, a rischio.

Vince anche la Admo, che prova a rimanere agganciata alla sfida per la promozione. Tre a zero il risultato a Lavagna, con la Virtus piegata e bloccata in zona retrocessione.

Due tre a zero sabato sera nel Genovese. A vincere sono state il Volley Genova Vgp, che ha sconfitto il Lunezia volley, e la Volare volley di Licata e Simoncini, che ad Arenzano ha chiuso sulla Cogoleto volley.

Tre a uno, infine, il risultato tra Tigullio volley project e Maurina Strescino: le padrone di casa hanno così conquistato i tre punti.

Nel prossimo weekend il quindicesimo turno. La Autorev affronterà la Admo, mentre il Santa Sabiona sarà in casa della Virtus Sestri. Sfida casalinga per Carcare, che ospiterà il Volley Genova Vgp.