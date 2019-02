Andora. La vittoria del campionato di Seconda Categoria girone A sarà un discorso tra Carlin’s Boys ed Atletico Argentina. Questo il responso dato dal sedicesimo turno, che pare aver tolto dai giochi per il primato la San Filippo Neri. Infatti, a 6 giornate dalla conclusione, gli albenganesi sono scivolati a meno 8 dal primo posto, seppur con una partita da giocare in più.

I giallorossi sono stati battuti per 3 a 1 dall’Atletico Argentina, seconda forza del campionato. Gli armesi sono andati a segno nel con Volpone, Eulogio e Siberie, dopo che gli albenganesi erano passati in vantaggio per primi grazie ad un gol di Garofalo. Per la San Filippo, unica squadra del girone a non aver mai pareggiato, è la quinta sconfitta.

La Carlin’s Boys conserva il primato centrando l’undicesima vittoria. I matuziani hanno sconfitto a domicilio il Riva Ligure per 3 a 1. Tutto nel primo tempo: per la capolista doppietta di Di Donato e gol di Alessio Campagnani; poi, per i padroni di casa, rete di Filardo.

L’Andora aggancia la San Filippo in terza posizione, ritrovando un successo che mancava da ben quattro turni. I biancoblù hanno avuto la meglio sul San Bartolomeo per 3 a 1, vendicando così la sconfitta dell’andata. La formazione allenata da Fabio Ghigliazza ha subito il vantaggio degli ospiti ad opera di Bodiang, poi ha ribaltato il risultato con le segnature di Proglio su rigore, Di Salvo e Spinelli.

Il Borgio Verezzi, fermo per riposo, ringrazia gli andoresi e conserva la quinta piazza. Al sesto posto sale la Virtus Sanremo, vittoriosa per 2 a 0 sulla Villanovese con l’identico risultato dell’andata: 2 a 0. Le reti sono state firmate da Panessa nel primo tempo e Lizza nel secondo.

La sfida tra le due formazioni “B” ha premiato il Legino, che ha riscattato la sconfitta dell’andata espugnando il campo del Taggia con il risultato di 1 a 0. La rete della squadra di mister Marco Durando è stata segnata da Marziano ad un quarto d’ora dalla fine. Ora le due compagini sono appaiate sul fondo della classifica a quota 7 punti.