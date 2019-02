Andora. Dopo il passo falso casalingo con l’Atletico Argentina, la Carlin’s Boys riprende la sua marcia in vetta al campionato di Seconda Categoria, girone A.

Nella partita giocata ieri sera al Marzocchini, i matuziani hanno battuto per 3 a 1 il Taggia “B” con reti di Gatti, Alessio Campagnani e Di Donato. Per i locali temporaneo 1-2 realizzato da Fiorillo.

La Carlin’s Boys resta a più 4 sull’Atletico Argentina, che ha avuto la meglio sul San Bartolomeo per 4 a 2. Gli armesi si sono portati sul doppio vantaggio con le segnature di Vecchiotti e Izetta; i gialloblù sono tornati in parità grazie ad una doppietta di Bodiang, ma nel finale di gara i padroni di casa sono tornati avanti con Quaglia e hanno chiuso i conti con un gol di Eulogio.

Si stacca la San Filippo Neri, che dopo una striscia di tre vittorie consecutive deve incassare il quarto ko in questo campionato. I giallorossi sono stati battuti per 1 a 0 dal Borgio Verezzi, che ha così riscattato la sconfitta dell’andata. La squadra di mister Michele Bortolini si è aggiudicata l’intera posta in palio grazie ad un gol di Fornari nel recupero.

Il Borgio Verezzi risale in quinta posizione, mentre gli albenganesi sono terzi, a più 1 sull’Andora. Il ritorno di Fabio Ghigliazza sulla panchina dei biancoblù è coinciso con un pareggio casalingo con il Riva Ligure. Un 1 a 1 frutto di un botta e risposta nel finale di gara: locali in vantaggio con Proglio, pareggio degli amaranto ad opera di Filardo.

Al sesto posto in classifica c’è la Virtus Sanremo, che ha prevalso per 4 a 0 sul Legino “B”. Le reti sono state realizzate da Capozucca, Spoletta, Saidi e ancora Capozucca.

Era ferma per riposo la Villanovese, che è nona in classifica.