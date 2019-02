Pietra Ligure. Molti campi sono ancora coperti dalla neve e pertanto per ben cinque delle sei partite della 17ª giornata del girone B di Seconda Categoria si è reso necessario il cambio di sede.

Ecco orari e sedi degli incontri oggetto di variazioni:

sabato 16 febbraio ore 17,30 a Quiliano: Millesimo – Olimpia Carcarese

domenica 17 febbraio ore 15 a Pietra Ligure: Calizzano – Cengio

domenica 17 febbraio ore 15 a Carcare: Mallare – Sassello

domenica 17 febbraio ore 17 ad Albissola Marina: Santa Cecilia – Vadese

domenica 17 febbraio ore 17,30 a Carcare: Murialdo – Dego

Inoltre è stato stabilito il recupero della partita del 16° turno tra Cengio e Rocchettese: si giocherà mercoledì 27 febbraio alle ore 20,30.

Per quanto concerne le squalifiche, Rossano Astesiano (Dego) è stato fermato per tre turni in quanto “espulso per somma di ammonizioni alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva il direttore di gara”.

Luca Mattiauda (Calizzano) e Fabio Reverdito (Dego) sono stati squalificati per due gare.

Dovranno saltare la prossima partita Leandro Gelsomino, Danha Samid, Stefano Briozzo (Calizzano), Simone Peirone (Millesimo), Michael Arrais e Leonardo Vanoli (Sassello).

Rossano Astesiano, dirigente del Dego, è stato inibito fino al 21 febbraio.

La classifica marcatori dopo 16 giornate:

16 reti: Hublina (Olimpia Carcarese)

13 reti: Buscaglia (Calizzano)

11 reti: Vallone (Mallare)

10 reti: Carta (Rocchettese), Ciravegna (Millesimo)

8 reti: Rebagliati (Sassello)

6 reti: Porro (Sassello), Giannone (Vadese), Bove (Millesimo)

5 reti: Ormenisan (Santa Cecilia), Raimondo (Millesimo), Zunino (Dego), Pregliasco, Oddone (Murialdo), Tona (Vadese)

4 reti: A. Gennarelli (Mallare), Giberti (Olimpia Carcarese), Grabinski, Quaglia (Vadese), Nichiforel (Murialdo), Arrais (Sassello), Roveta, Peirone (Millesimo)

3 reti: Giacchino (Vadese), Castagno (Nolese), Eletto (Dego), Samid, Fazzari (Calizzano), Pistone (Mallare), Giangrasso, Camara, Mandara (Santa Cecilia), Torra, Camusso (Cengio), Colombi (Priamar Liguria)

2 reti: Vacca (Sassello), Spahiu (Cengio), Costa, Xhuri (Priamar Liguria), C. Mozzone (Dego), Bagnasco, Manti, Caruso (Olimpia Carcarese), N. Guastamacchia (Rocchettese), Arena, Protelli, Franco (Millesimo), Acunzo, Mombrini, Nosakhare, Puppo, Murrizi (Nolese), Ciappellano (Santa Cecilia), R. Stegaru, Loi (Calizzano), Mandaliti, Ferro, Paladin (Vadese), Acquarone (Mallare)

1 rete: Sozzi, De Alberti, Marenco, Clemente, Ma. Siri, Mi. Siri (Olimpia Carcarese), Carle, Mancinelli, Abubakar, Santero (Murialdo), Staltari, Puppo (Santa Cecilia), Porsenna, Attolini, Dabove, Bordone, Murgia, Gibba Bubacarr (Nolese), Rabellino, Reverdito, Rodino, Luongo, Adami, Resio (Dego), Saturni, Samuel, Coratella, Jurato, Melica (Priamar Liguria), Sala, Corsini, Panaro, Vanoli, A. Chiappone (Sassello), Lupino, Enrile, M. Guastamacchia (Vadese), Vigliero, Monni, Perrone, Carpita, Costa, Nero, Barba (Rocchettese), Ferri, L. Negro (Millesimo), Degradi, Gallizzi, Spriano, Bistolfi, Kryemadhi, M. Gennarelli (Mallare), Angoli, Gomez, Chinazzo, Bajrami, Manjang, Chahmi, Nasyr, Stefan (Cengio)

Autoreti: 1 Pontoglio (pro Olimpia Carcarese)