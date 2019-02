Mallare. Si è giocato ieri il recupero del 16° turno tra Cengio e Rocchettese. La partita è terminata in parità: 3 a 3. I granata sono andati al riposo in vantaggio di due reti, segnate da Spahiu e Camusso. I rossoblù hanno ribaltato il risultato con i centri di Carta, Zerbini e Gallione. Ci ha pensato Chahmi a segnare il gol che ha evitato la sconfitta ai locali.

Due variazioni al programma del prossimo turno. La partita tra Murialdo e Vadese, in programma domenica 3 marzo alle ore 15, verrà disputata al Salvi di Cengio.

Anticipo a sabato 2 marzo per la partita tra Mallare e Nolese. Avrà inizio alle ore 16.

Per quanto concerne le decisioni del giudice sportivo, Esteban Munoz Zambrano (Cengio) è stato squalificato per tre giornate in quanto “espulso dalla panchina per offese rivolte al direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare minacciava l’arbitro”.

Tiziano Porro (Sassello) e Julio Cesar Vallecilla Benavid (Rocchettese) dovranno saltare due partite.

Una gara di stop per Cosimo Giannone, Marco Manunta (Vadese) e Leonardo Vanoli (Sassello).

Davide Sonaglia, allenatore della Rocchettese, è stato squalificato fino al 7 marzo.

La classifica marcatori dopo 18 giornate:

17 reti: Hublina (Olimpia Carcarese)

15 reti: Buscaglia (Calizzano)

11 reti: Carta (Rocchettese), Vallone (Mallare)

10 reti: Ciravegna (Millesimo)

8 reti: Rebagliati (Sassello)

6 reti: Pregliasco (Murialdo), Ormenisan (Santa Cecilia), Zunino (Dego), Porro (Sassello), Giannone (Vadese), Bove (Millesimo)

5 reti: Nichiforel (Murialdo), Camusso (Cengio), Raimondo (Millesimo), Oddone (Murialdo), Tona (Vadese)

4 reti: Samid (Calizzano), Spahiu (Cengio), Nosakhare (Nolese), A. Gennarelli (Mallare), Giberti (Olimpia Carcarese), Giacchino, Grabinski, Quaglia (Vadese), Arrais (Sassello), Roveta, Peirone (Millesimo), Colombi (Priamar Liguria)

3 reti: Caruso (Olimpia Carcarese), Castagno (Nolese), Eletto (Dego), Fazzari (Calizzano), Pistone (Mallare), Giangrasso, Camara, Mandara (Santa Cecilia), Torra (Cengio)

2 reti: Chahmi (Cengio), Vacca (Sassello), Stefan (Cengio), Costa, Xhuri (Priamar Liguria), C. Mozzone (Dego), Bagnasco, Manti (Olimpia Carcarese), Carpita, Costa, Monni, N. Guastamacchia (Rocchettese), Arena, Protelli, Franco (Millesimo), Acunzo, Mombrini, Puppo, Dabove, Murrizi (Nolese), Ciappellano (Santa Cecilia), R. Stegaru, Loi (Calizzano), Mandaliti, Ferro, Paladin (Vadese), Spriano, Acquarone, M. Gennarelli (Mallare), Santero (Murialdo)

1 rete: Sozzi, De Alberti, Marenco, Clemente, Ma. Siri, Mi. Siri (Olimpia Carcarese), Carle, Mancinelli, Abubakar (Murialdo), Staltari, Puppo, Canu, Yupanqui, Ousmani (Santa Cecilia), Porsenna, Attolini, Bordone, Murgia, Gibba Bubacarr (Nolese), Rabellino, Reverdito, Rodino, Luongo, Adami, Resio, I. Monticelli (Dego), Saturni, Samuel, Coratella, Jurato, Melica, Hasani (Priamar Liguria), Sala, Corsini, Panaro, Vanoli, A. Chiappone (Sassello), Lupino, Enrile, M. Guastamacchia (Vadese), Vigliero, Perrone, Nero, Barba, Zerbini, Gallione (Rocchettese), Ferri, L. Negro, Protelli (Millesimo), Degradi, Gallizzi, Bistolfi, Kryemadhi (Mallare), Angoli, Gomez, Chinazzo, Bajrami, Manjang, Nasyr (Cengio)

Autoreti: 1 Pontoglio (pro Olimpia Carcarese)