Scossa di terremoto registrata al largo del savonese

Loano. Un terremoto di magnitudo 1.1 sulla scala Richter è stato registrato questa mattina al largo della costa savonese.

Il sisma è avvenuto pochi minuti prima delle 7 di stamattina con epicentro a 24 chilometri dalla costa e a 4 chilometri di profondità.

Per orario e posizionamento, al largo di Loano, la scossa è stata percepita in maniera netta principalmente dagli strumenti dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Non si segnalano danni.