Scontro tra auto sull’Aurelia: traffico in tilt a Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 13, sulla via Aurelia a Borghetto Santo Spirito, all’altezza di piazza Libertà, dove tre auto si sono scontrate nella corsia in direzione Ceriale.

Fortunatamente nessuno degli occupanti si è ferito in maniera grave, ma lo scontro ha avuto ripercussioni sulla viabilità. Per i rilievi del caso e per gestire il traffico sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

I vigili hanno istituito un senso unico alternato e disattivato i semafori sull’Aurelia per facilitare il passaggio, ma si registrano code in entrambe le direzioni, in particolare all’altezza di Capo Santo Spirito per chi arriva da Ceriale e va verso Loano.