Carcare. Incidente stradale questa mattina all’altezza della rotatoria tra la Sp 29 e l’innesto con variante di Vispa, lungo il tratto che conduce al casello autostradale di Altare. Il sinistro si è verificato intorno alle 9 e 20, per cause ancora in via di accertamento.

Stando alle prime informazioni un mezzo pesante si sarebbe scontrato contro un’auto.

di 4 Galleria fotografica Scontro tra un'auto e un camion a Carcare







Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento cairese, dei militi della Croce Bianca di Altare e della Croce Rossa di Millesimo, oltre che del 118.

Secondo quanto appreso i pompieri sono impegnati ad estrarre dall’abitacolo il conducente della vettura, illeso invece il conducente del camion. I soccorsi sono ancora in corso: il guidatore non sarebbe rimasto ferito in maniera grave, per lui è stato disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Ad ora la viabilità e la circolazione risulta bloccata: è stata chiusa la variante del Vispa verso Cairo Montenotte a seguito delle operazioni di rimozione del mezzo pesante.

Sul luogo dell’incidente anche polizia municipale e forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro e per le attività di regolazione della circolazione viaria.