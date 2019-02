Scomparsa Danilo Sandigliano, il ricordo dell’onorevole Vazio: “Maestro di politica e di vita”

Albenga. La scomparsa di Danilo Sandigliano, 89 anni, ha suscitato il cordoglio dell’intera comunità albenganese. E anche l’onorevole ingauno Franco Vazio si è unito al ricordo di Sandigliano, definito “maestro di politica e di vita”.

“Se ne è andato un altro pezzo di storia di Albenga, – ha dichiarato Vazio. – Danilo Sandigliano è stato un brillante professionista, un eccellente amministratore, un illustre esponente del mondo socialista ma, soprattutto, un uomo che ha amato la sua città in modo eccezionale. Senza limiti, oltre lo steccato delle appartenenze politiche.

“Fu lui insieme a Viveri a coinvolgermi nella politica attiva, fu lui insieme a mio padre a impartirmi rigorose lezioni di come la politica dovesse essere il luogo del servizio. Brillante e lucido sempre, anche in questi ultimi anni. Lo ricordo con estremo affetto”.

“Poco tempo fa sul Lungo Centa, indicandomi il Ponte Rosso, gli argini e la torre del Comune, ricordando i tempi in cui eravamo insieme in amministrazione, mi strinse forte la mano e mi ricordò che la buona politica quando è al servizio della comunità può fare grandi cose. Anche per questo ultimo dono Danilo merita un grande abbraccio”, ha concluso.