Scommesse sportive: che cosa cambierà nel 2019 in Italia?

Per lo sport odierno il ruolo che gioca il settore delle scommesse sportive è diventato sempre più importante, durante gli ultimi anni. Basti vedere il numero di sponsorizzazioni presenti tra le massime società di calcio di serie A o del panorama internazionale per rendersi conto di questo tipo di discorso. In Italia il caso più eclatante è rappresentato oggi dalla Lazio che come main sponsor, quindi logo sulla propria maglietta, utilizza proprio un sito specializzato in scommesse sportive. Da qui il paradosso per quanto riguarda l’attuazione del Decreto Dignità, il quale doveva entrare in vigore dal primo gennaio 2019, vietando di fatto alle squadre la possibilità di utilizzare come sponsor un’azienda che opera nel settore delle scommesse sportive. C’è stata poi una proroga, che garantirà al campionato di serie A e alla Champions League di poter usufruire per tutta la durata della stagione in corso, di concludere i contratti in atto, con tali società, visto che la scadenza è ora prevista per il prossimo 14 luglio 2019.

Da quel momento in poi non ci è dato sapere che cosa accadrà per il settore del gioco d’azzardo legale in Italia, a cui bisogna includere anche il circuito delle scommesse sportive. Per dovere di cronaca, il gioco così come le scommesse non verrà vietato o proibiti in alcun modo, dato che il Decreto non fa riferimento a questo aspetto, ma ci sarà una chiusura dei contratti e della possibilità di pubblicizzare sia con eventi live, come le partite di calcio, sia sul web così come in televisione, radio e mezzi stampa tradizionali, la possibilità di reclamizzare il gioco e il settore delle scommesse sportive.

Il Governo Conte ha motivato questa scelta, che avrà degli evidenti e sicuri effetti economici in termini di entrate fiscali in meno, come un tentativo di combattere o quantomeno ridurre il fenomeno crescente della ludopatia, ovvero del gioco effettuato in modo patologico e compulsivo. In effetti il circuito del betting online subito dopo il Mondiali svolti in Brasile nel 2014 è cresciuto in modo esponenziale; basti accedere a un sito come www.migliorsitodiscommesse.net per poter testare con mano quali sono le migliori agenzie di bookmakers online, le quali offrono quote migliorate, eventi live su cui piazzare la giocata, con un palinsesto che propone qualcosa come 100 eventi sportivi al gioco.

Non solo il calcio di massima divisione nazionale, ma anche coppe europee, campionati esteri e tutti gli sport che hanno un seguito cospicuo, come il tennis, la MotoGP, la Formula Uno e così via. Per gli appassionati di scommesse sportive i fattori che rendono un sito migliore rispetto agli altri sono legati spesso alle quote, ai bonus e alla modalità di accesso per effettuare la propria giocata online, restando comodamente seduti sul proprio divano di casa, possibilmente mentre l’evento si sta svolgendo. La grande novità che riguarda il circuito delle scommesse è data proprio dalle giocate che possono essere effettuate in diretta live, visto che le quote spesso cambiano e diventano ancora più convenienti e golose, per i veri appassionati di sport.